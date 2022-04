Ο Τζόρτζιο Κιελίνι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική Ιταλίας μετά το καλοκαίρι.

Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα κλείσει τα 38 του χρόνια τον Αύγουστο ανακοίνωσε πως το ματς κόντρα στην Αργεντινή αναμένεται να είναι το τελευταίο που θα δώσει με την εθνική ομάδα της Ιταλίας.

«Έχω να ανακοινώσω πως θα αποχαιρετήσω την εθνική ομάδα της Ιταλίας στο ματς κόντρα στην Αργεντινή που θα δώσουμε στο Γουέμπλεϊ. Θέλω να κλείσω την καριέρα μου με την ομάδα σε ένα στάδιο που έζησα ένδοξες στιγμές, κατακτώντας το EURO.

Θα ήθελα να πω το αντίο στην εθνική μου ομάδα, έχοντας μια όμορφη και ωραία ανάμνηση. Πρέπει να αποκαλύψω πως το ματς κόντρα στην Αργεντινή θα είναι και το τελευταίο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζιόρτζιο Κιελίνι στο DAZN.

Ο έμπειρος στόπερ της Γιουβέντους υπηρετεί την «σκουάντρα ατζούρα» από το 2000 και μέχρι σήμερα έχει περάσει αρκετές όμορφες στιγμές, φορώντας πάντα το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του.

Chiellini could also leave Juventus on a free in June - he’s exploring options in MLS. 🇺🇸