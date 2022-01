Χάθηκε το μέτρο από την αρχή του Εκουαδόρ-Βραζιλία, ο κίπερ των γηπεδούχων αποβλήθηκε μετά από «καρατιά» στον λαιμό του Ματέους Κούνια κι ακολούθησαν δύο ακόμα αποβολές μέχρι το 30', με την τελευταία να ακυρώνεται μέσω VAR!

Ρεσιτάλ επιπολαιότητας και απρόσεκτων, αντιαθλητικών μαρκαρισμάτων στο Εκουαδόρ-Βραζιλία. Μέσα σε μισή ώρα αγώνα, ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε τρεις φορές την κόκκινη κάρτα και δεν είχε... άδικο. Μόλις στο 15' και με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Σελεσάο, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων άφησε με 10 παίκτες την ομάδα του μετά από «εγκληματικό» μαρκάρισμα με τις τάπες στον Ματέους Κούνια. Μια... καρατιά στον λαιμό που άφησε και σημάδι στον φορ της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρότερα.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι Βραζιλιάνοι ανταπέδωσαν και ο Έμερσον συγκεκριμένα, κατάφερε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 20ο λεπτό για επικίνδυνη προβολή στην ευαίσθητη περιοχή του Εστράδα, μετά την πρώτη που αντίκρισε πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό παιχνιδιού!

Σαν να μην έφτανε αυτό, η Βραζιλία φλέρταρε και με δεύτερη αποβολή μόλις στο 30', με σχεδόν πανομοιότυπο τρόπο όπως εκείνη του Εκουαδόρ και αρνητικό πρωταγωνιστή τον Άλισον. Ο κίπερ της Λίβερπουλ έδιωξε εντελώς άγαρμπα τη μπάλα έξω από την περιοχή και χτύπησε με το πόδι του το κεφάλι του Βαλένσια. Μετά από όσα είχε ήδη δει σε μισή ώρα παιχνιδιού, εύλογα ο διαιτητής έδωσε δίχως σκέψη την τρίτη κόκκινη κάρτα, αλλά κατόπιν υπόδειξης του VAR η απόφαση άλλαξε σε απλή κίτρινη κι έτσι... γλίτωσε ο κίπερ των Reds.

Δείτε τις τρεις φάσεις:

