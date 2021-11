Σαλάχ: Ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο έχει σωματοφύλακες (pics & vid)

Προκειμένου να μη διατρέξει κίνδυνο με κάποιον πιθανό οπαδό – εισβολέα και να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους η Αίγυπτος και η Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ κυκλοφορεί ακόμα και στον αγωνιστικό χώρο με σωματοφύλακες!

Ο «Φαραώ» που φυσικά είναι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του και ο σούπερ σταρ των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ έχοντας κάνει εκπληκτικούς πρώτους μήνες στη φετινή σεζόν, προσέχει... για να έχει.

Όπως παρατηρήθηκε στο παιχνίδι της Αιγύπτου με την Γκαμπόν, με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Σαλάχ είχε κοντά του δυο σωματοφύλακες σε κάθε του βήμα.

Ακόμα κι όταν πήγε να χαιρετίσει τους διαιτητές, οι δύο άνδρες ήταν συνεχώς κοντά του για να μην υπάρξει κάποιο απρόοπτο με τον κόσμο που τρελαίνεται με τον διεθνή επιθετικό και προσπαθεί να τον πλησιάσει και να τον αγκαλιάσει ή να βγουν μια φωτογραφία...

Bro @MoSalah whose mans is this 😂 pic.twitter.com/hWvmDwOo5s