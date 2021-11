Βοσνία: Ο Πιάνιτς κάπνιζε κι έπινε μία μέρα πριν το ματς με την Ουκρανία

Ο Μίραλεμ Πιάνιτς, έμεινε εκτός από τον αγώνα με την εθνική Ουκρανίας, καθώς το προηγούμενο βράδυ εθεάθη να καπνίζει και να πίνει με φίλους σε ένα μπαρ.

Η Βοσνία, η οποία δεν είχε μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση, γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Ουκρανία κι έτσι τερμάτισε στην 4η θέση του ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο προπονητής της εθνικής Βοσνίας, Ιβάιλο Πέτεφ δεν συμπεριέλαβε στα πλάνα του για το ματς με τους Ουκρανούς τον Μίραλεμ Πιάνιτς. Κι αυτό λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, μιας και ο 32χρονος μέσος της Μπεσίκτας, εθεάθη μια μέρα πριν το ματς να διασκεδάζει καπνίζοντας και πίνοντας με φίλους σε ένα μπαρ.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦



Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz