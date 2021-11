Τρελάθηκε ο Κριστιάνο, φώναζε και στον Σάντος για το γκολ που δεν του μέτρησαν στην Σερβία (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραπονιόταν στους παίκτες της εθνικής Σερβίας αλλά και στον Φερνάντο Σάντος, για το γκολ που είχε πετύχει εκείνος στο πρώτο μεταξύ τους ματς και δεν του το είχαν μετρήσει οι διαιτητές.

Η Σερβία σόκαρε την Πορτογαλία στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα χάρη στον «χρυσό» σκόρερ της, Αλεξάντερ Μίτροβιτς, πήρε τη νίκη 2-1 και παράλληλα κατέκτησε την κορυφή στον 1ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει την ήττα κι έπεσε απογοητευμένος στο έδαφος. Πριν όμως από αυτό είχε διάλογο με έναν αντίπαλό του αλλά με τον Φερνάντο Σάντος και διαμαρτυρόταν για το γκολ που είχε πετύχει εκείνος στο πρώτο μεταξύ τους ματς στη Σερβία και δεν του το είχαν μετρήσει.

Μάλιστα, η απογοήτευση του ήταν τόση που μετά βίας έδωσε το χέρι του στον προπονητή του, φωνάζοντας εκνευρισμένος.

«Ελεγε σε έναν παίκτη ότι είχε σκοράρει στα τελευταία λεπτά του πρώτου αγώνα με την Σερβία εκεί αλλά ο διαιτητής δεν του το είχε μετρήσει», εξήγησε χαρακτηριστικά ο Φερνάντο Σάντος.

Συγκεκριμένα, στη Σερβία ο Πορτογάλος άσος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πλάσαρε τον τερματοφύλακα και η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή πριν ο Μίτροβιτς την απομακρύνει. Ο διαιτητής όμως και ο βοηθός δεν είδαν πως το γκολ μετρούσε κανονικά και έδειξαν να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Ο Κριστιάνο είχε διαμαρτυρηθεί έντονα τότε με αποτέλεσμα να δεχθεί την κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια να αποχωρήσει από το γήπεδο παρότι ο αγώνας δεν είχε τελειώσει.

Portugal manager Fernando Santos explaining why Cristiano Ronaldo made this gesture at full time.



"He was saying to another player that there [in Serbia] he scored a last minute goal that the referee didn't allow."pic.twitter.com/EUFmAVr5OV