Κριστιάνο: Τη φανέλα που έδωσε στην πιτσιρίκα την ήθελε κι ο Μπαζούνου (vid)

Ο Γκάβιν Μπαζούνου φέρεται να είχε ζητήσει από τον Κριστιάνο τη φανέλα του μετά το ματς της Ιρλανδίας με την Πορτογαλία και κοιτούσε απογοητευμένος όταν ο CR7 την έδωσε στην μικρούλα εισβολέα.

Ο Κριστιάνο δέχθηκε μια «επίθεση» αγάπης το βράδυ της Πέμπτης μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο Δουβλίνο, αφού μια μικρούλα με δάκρυα στα μάτια έτρεξε να τον αγκαλιά.

Φυσικά πήρε το καλύτερο αναμνηστικό μαζί της, τη φανέλα του σούπερ σταρ της Πορτογαλίας, πράγμα που προκάλεσε την απογοήτευση του Γκάβιν Μπαζούνου.

Ο νεαρός τερματοφύλακας των Ιρλανδών φέρεται να ήθελε να πάρει εκείνος την εμφάνιση του Ρονάλντο και κοιτούσε τη στιγμή που η πιτσιρίκα του πήρε το δώρο...

He couldn't evade Shane Duffy and he couldn't evade this young girl, who will have the memento of Ronaldo's shirt after giving the Portugal star a hug

