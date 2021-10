Εθνική: Η αποστολή κατέλυσε δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε στο Μπατούμι (vid)

Ένα κτίριο πέντε ορόφων κατέρρευσε στην πόλη Μπατούμι και η Εθνική κατέλυσε σε ξενοδοχείο ακριβώς δίπλα, αντικρίζοντας δύσκολες εικόνες.

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Μπατούμι.

Τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια παιδιά και ενήλικες. Ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, παραμένει άγνωστος. Κατά τα άλλες πηγές έγινε έκρηξη στο κτίριο ενώ σύμφωνα με άλλες πληροφορίες λόγω της παλαιότητας του κτίσματος υπήρξε πρόβλημα από εργασίες στον 2ο όροφο. Υπάρχει δε φόβος για νεκρούς.

Αυτές τις εικόνες αντίκρισε η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας καθώς βρέθηκε σε εκείνο το σημείο καθώς το ξενοδοχείο που κατέλυσε βρίσκεται δίπλα από αυτό το κτίριο και εκείνο το σημείο. Μάλιστα το πούλμαν της Εθνικής έπρεπε να κάνει ελιγμούς για να φτάσει στον προορισμό του (δυσκολεύτηκε δηλαδή) ενώ σίγουρα αυτές οι εικόνες έμειναν στο μυαλό των διεθνών μας.

In Batumi, Georgia country, a residential building partially collapsed. There are casualties pic.twitter.com/n2LnwYrUkt