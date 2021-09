Αζερμπαϊτζάν - Πορτογαλία: Τέσσερις οπαδοί εισέβαλαν για selfie με τον Φερνάντες και δεν υπήρχε security να τους μαζέψει! (pic & vid)

Αδιανόητα πράγματα στο Αζερμπαϊτζάν-Πορτογαλία, με τέσσερις νεαρούς οπαδούς να «μπουκάρουν» στον αγωνιστικό χώρο, να φωτογραφίζονται με τον Μπρούνο Φερνάντες και να αποχωρούν ανενόχλητοι προς τις κερκίδες υπό την πλήρη απουσία security!

Τα περιστατικά εισβολέων στα ευρωπαϊκά γήπεδα εμφανίζονται συχνά, ιδιαίτερα σε ματς εθνικών ομάδων με τρανό παράδειγμα το περασμένο Euro. Κάθε φορά που το σκηνικό επαναλαμβάνεται, όμως, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια: οι εισβολείς μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επεμβαίνουν οι security του γηπέδου. Όχι, όμως, και στο Μπακού και το «Ολυμπιακό Στάδιο», όχι, όμως, στο ματς Αζερμπαϊτζάν-Πορτογαλία. Εκεί, τέσσερις νεαροί θαυμαστές του Μπρούνο Φερνάντες όχι μόνο εισέβαλαν ανενόχλητοι στο χορτάρι, όχι απλά προσέγγισαν τον Πορτογάλο σταρ κι έβγαλαν αρκετές selfie μαζί του, αλλά αποχώρησαν... θριαμβευτές προς τις κερκίδες, χωρίς να υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ security που να σπεύσει να τους απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο!

And the trend continues. It's selfie time pic.twitter.com/cj7Fya1qQD