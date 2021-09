Γιατί έγινε το πραξικόπημα στην Γουινέα και τι θα γίνει με τους παίκτες του Ολυμπιακού

Αγωνία σε Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννινα για τους δύο Καμαρά, Κανέ και Μορέιρα που είναι εγκλωβισμένοι στη Γουινέα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα.

Το πραξικόπημα που έκανε ο στρατός στην Γουινέα έχει προκαλέσει συναγερμό και στο ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να είναι άμεσα ενδιαφερόμενος.

Ο στρατός, με επικεφαλής τον Συνταγματάρχη Μαμάντι Ντουμπούγια, προχώρησε σε πραξικόπημα, κρατώντας αιχμάλωτο μάλιστα τον πρόεδρο της χώρας, Αλφα Κόντε, σε άγνωστη τοποθεσία.

BREAKING NEWS: There’s a coup d’etat underway in Guinea 🇬🇳. The President has been placed under house arrest by the military.



*Developing story pic.twitter.com/Rmba8IlHtO — Sarah-Leigh Elago (@GeniusLeigh) September 5, 2021

The President of Guinea, Alpha Condé has been arrested by his military.



A coup is underway in Guinea as you read this & the President has been taken away from the Palace.



Special forces that rebelled against him went to arrest him st the Presidential Palace.#RegisterToVote2023 pic.twitter.com/hZ3jiwn1jL September 5, 2021

Ο Ντουμπούγια, σε διάγγελμά του στην τηλεόραση ανέφερε πως η απόφαση για πραξικόπημα πάρθηκε γιατί «η Γουινέα είναι όμορφη χώρα και πρέπει να σταματήσουμε να την βιάζουμε. Πρέπει να της κάνουμε έρωτα και όχι να την βιάζουμε», σημειώνοντας πως «δεν θα εμπιστευτούμε ξανά κανέναν πολιτικό. Δίνουμε διορία ως την Δευτέρα στις 11 να αφήσουν τις θέσεις τους τα πολιτικά στελέχη αλλιώς θα θεωρηθεί πως επαναστατούν εναντίον μας».

Ο πρόεδρος της χώρας είχε κερδίσει τις αμφιλεγόμενες εκλογές τον περασμένο Οκτώβρη, αφού πρώτα είχε «φροντίσει» να βάλει τρίτη φορά υποψηφιότητα, έχοντας εξασφαλίσει ότι οι αντίπαλοί του δεν θα μπορούν να τον κοντράρουν στην κάλπη.

Τρόμος στην εθνική του Μαρόκου, κατάφερε να βγει από την χώρα

Το πραξικόπημα έχει σημάνει συναγερμό στα Ηνωμένα Εθνη, αλλά και στον ποδοσφαιρικό κόσμο καθώς σήμερα επρόκειτο να γίνει το ματς της Γουινέας με το Μαρόκο για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Το ματς αναβλήθηκε καθώς η Αφρικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για λόγους ασφαλείας των ποδοσφαιριστών, αποφάσισε να μην διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Στην χώρα βρίσκονταν ήδη η αποστολή από το Μαρόκο, που έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη όταν άρχισαν να πέφτουν πυροβολισμοί σε όλη την διάρκεια της ημέρας κατά την άφιξή τους στη χώρα, την Κυριακή το πρωί όταν και ξεκίνησε η επιχείρηση του στρατού.

Η αποστολή της ομάδας ζώντας όλη αυτή τη κατάσταση προσπάθησε να φύγει άρον άρον από την χώρα. Ο στρατός τους σταμάτησε, αλλά τελικά τους επέτρεψε να μπουν σε αεροπλάνο και να εγκαταλείψουν την χώρα. Ο προπονητής του Μαρόκου, Βαχίντ Χαλίχοζιτς, ανέφερε στην L’ Equipe πως «ακούγαμε πυροβολισμούς όλη μέρα από το ξενοδοχείο. Περιμέναμε έγκριση να πάμε στο αεροδρόμιο, αλλά μείναμε περιορισμένοι. Δεν μας επέτρεπαν να φύγουμε ενώ το αεροπλάνο μας περίμενε» ανέφερε πριν τελικά βρει τρόπο η αποστολή και αναχωρήσει.

«Μας πήρε κοντά στη μία ώρα να φτάσουμε στο αεροδρόμιο και ακούγαμε παντού πυροβολισμούς. Δεν μπορούσε κανείς να εγγυηθεί την ασφάλειά μας στο 100%» πρόσθεσε.

Το εντυπωσιακό είναι πάντως πως από το πούλμαν της ομάδας που κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο, τραβήχτηκαν πλάνα από τα κινητά, με τον κόσμο να έχει κλείσει τους δρόμους και να πανηγυρίζει για το πραξικόπημα.

Incredible: Morocco’s National Team flee Guinea where they were to play Monday because of apparent Coup. This was scene as they evacuated hotel to head to the airport. Further proof that Global Football just a mirror that reflects the world around itpic.twitter.com/xO19LuYrUX — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Αγωνία σε Ολυμπιακό και ΠΑΣ Γιάννινα για Καμαρά, Κανέ και Μορέιρα

Το Μαρόκο κατάφερε να διαφύγει, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο και με τους τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και τον Μορέιρα του ΠΑΣ Γιάννινα που κατάγονται από την Γουινέα. Οι Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά και το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαμαντού Κανέ, όπως και ο Αχμάντ Μορέιρα βρίσκονται προς το παρόν εγκλωβισμένοι στην πατρίδα τους με την υπόλοιπη εθνική ομάδα σε ξενοδοχείο, καθώς ο στρατός έχει κλείσει τα σύνορα.

Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε ασφαλές μέρος, μακριά από κυβερνητικά κτίρια όπου ο στρατός έχει περικυκλώσει την περιοχή. Ωστόσο δεν μπορούν να βγουν από την χώρα καθώς αυτό δεν κρίνεται ασφαλές στην παρούσα κατάσταση και προς το παρόν είναι άγνωστο το πότε και πώς θα καταφέρουν να φύγουν από την Γουινέα για να ενσωματωθούν και πάλι στην ομάδα.