Ρέινα: Εκτέλεσε κόρνερ με προστασία από Αστυνομία με «βροχή» αντικειμένων! (vid)

Ο κόσμος του Ελ Σαλβαδόρ έδειξε γιατί κάθε αντίπαλος της εθνικής τους ομάδας περνάει δύσκολες στιγμές στο Estadio Cusclatan, με τον Τζίο Ρέινα των ΗΠΑ να εκτελεί κόρνερ με προστασία από τις ασπίδες των Αστυνομικών!

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έμεινε στο 0-0 απέναντι στο Ελ Σαλβαδόρ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 και ο Τζίο Ρέινα της Ντόρτμουντ βίωσε πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Πηγαίνοντας να εκτελέσει κόρνερ, είδε Αστυνομικούς να τον πλησιάζουν και να τον προστατεύουν με τις ασπίδες τους από τα αντικείμενα που εκτόξευε ο κόσμος από τις εξέδρες.

Οι οπαδοί του Ελ Σαλβαδόρ έδειξαν εξ αρχής τις άγριες διαθέσεις τους και τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου ο θόρυβος ήταν εκκωφαντικός...

Gio Reyna getting his first experience of CONCACAF World Cup qualifying for the USMNT 😳 pic.twitter.com/SXF7ViuYqE

Y’all never in my life, not at any sport or match ever before, not at any World Cup, have I heard a national anthem sung like this. Just, chills



#SLVvUSA #LaSelecta #USMNT pic.twitter.com/iggwaoONqa