Πρόδηλη ήταν η χαρά των παικτών της Αλβανίας μετά την πρόκριση στο Euro 2024, οι οποίοι το γιόρτασαν μαζί με τους οπαδούς τους.

Η παρθενική πρόκριση σε τελική φάση Euro πίσω στο 2016 τελικά ήταν μόνο η αρχή για την Αλβανία, η οποία επιστρέφει στο κορυφαίο επίπεδο!

Με την ισοπαλία που απέσπασαν απέναντι στη Μολδαβία, οι Αλβανοί κλείδωσαν την παρουσία τους στα γήπεδα της Γερμανίας και θα αποτελέσουν μια από τις 24 συνολικά ομάδες που θα συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Μετά το τέλος του αγώνα η χαρά των παικτών ήταν έκδηλη για την πρόκριση στην τελική φάση, οι οποίοι έστησαν πάρτι στον αγωνιστικό χώρο μπροστά από τους οπαδούς τους.

ALBANIA QUALIFY FOR EURO 2024 🇦🇱🦅



Albania have qualified for just their 2nd major tournament in their history after drawing 1-1 with Moldova. Coached by former Barcelona defender Sylvinho, 'The Eagles' qualify ahead of higher ranked 🇵🇱 and 🇨🇿.pic.twitter.com/XItJPDNJl3