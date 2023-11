Βούλγαροι οπαδοί έκαναν διαδήλωση κατά την ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια μετά από παρέμβαση των Αρχών.

«Πόλεμος» στη Σόφια! Εκατοντάδες οπαδοί, διάφορων ομάδων (κυρίως της ΤΣΣΚΑ και της Λέφσκι) από όλη τη χώρα μαζεύτηκαν στην πρωτεύουσα για να κάνουν διαδήλωση κατά της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας, η οποία πήρε την απόφαση να γίνει κεκλεισμένων των θυρών η αποψινή (16/11) αναμέτρηση με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Euro 2024.

Οι Αρχές προσπάθησαν να παρέμβουν με κανόνια νερού για να διαλύσουν τη διαδήλωση, όμως ξεκίνήσαν εκτεταμένα επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και αστυνομικούς. Όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες οπαδοί και τραυματίες από συμπλοκές και «πετροπόλεμο», ενώ αμάξια έχουν πάρει φωτιά.

16.11.2023🇧🇬Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/0PyYjpfs0c — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 16, 2023

This is currently happening in Sofia, Bulgaria because the Bulgarian Football Federation, scared of potential protest during the game against Hungary decided to ban fans from attending the game. pic.twitter.com/dvFOD21Ujo — Danny Rose-Peters (@danny_rose_p) November 16, 2023