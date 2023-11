Ο αρχηγός του Ισράηλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήκωσε ένα παπουτσάκι ενός 8χρονου αγοριού που όπως είπε απήχθη από μαχητές της Χαμάς.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ισραήλ, Έλι Ντάσα, σήκωσε το παπούτσι ενός μικρού αγοριού που όπως είπε ότι απήχθη από μαχητές της Χαμάς, σε ένα συγκινητικό φόρο τιμής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ελβετία.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, με περισσότερους από 11.000 Παλαιστίνιους να έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Την Τετάρτη, οι οπαδοί του Ισραήλ κρατούσαν πινακίδες με τα πρόσωπα εκείνων που απήχθησαν κατά τις επιθέσεις του περασμένου μήνα από τη Χαμάς, στο παιχνίδι κόντρα στην Ελβετία για τα προκριματικά του Euro 2024 στην Ουγγαρία.

Ο captain του Ισραήλ σήκωσε ένα μικρό αθλητικό παπούτσι στους δημοσιογράφους, το οποίο ανήκε σε ένα αγόρι που όπως είπε ο Ντάσα απήχθη από μαχητές της Χαμάς τον περασμένο μήνα και ήταν μια πράξη αλληλεγγύης για τους Ισραηλινούς που κρατούνταν αιχμάλωτοι στη Γάζα. «Είναι δύσκολο να μιλήσω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος από εσάς μπορεί να μαντέψει ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό το παπούτσι», ανέφερε.

«Αυτό το παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας με επτά, επτά άτομα από την οικογένειά του. Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από το σπίτι του. Αυτό το αριστερό παπούτσι. Τον περιμένουμε εδώ», πρόσθεσε, προτού σηκωθεί και αποχωρήσει από τη συνέντευξη Τύπου.

“That’s all what’s left from his house. This left shoe.”



Israel’s soccer team captain Eli Dasa showed the shoe of an 8-year-old boy kidnapped by Hamas during a press conference with reporters in Hungary. pic.twitter.com/N1sp7xIOEh