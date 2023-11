Το Κόσοβο επικράτησε του Ισραήλ με 1-0 και παραμένει στη διεκδίκηση του εισιτηρίου της πρόκρισης στα τελικά του Euro 2024 από τον 9ο Όμιλο.

Σε εξ αναβολής αναμέτρηση στην Πρίστινα για τον 9ο Όμιλο των προκριματικών του Euro 2024 το Κόσοβο επικράτησε του Ισραήλ με 1-0 και συνεχίζει να «ελπίζει». Οι Κοσοβάροι είναι στην 3η θέση με 11 βαθμούς, στο -4 από την Ελβετία και στο -5 από τη Ρουμανία. Στους 10 βαθμούς οι τέταρτοι φιλοξενούμενοι. Αποδοκίμασαν οι φίλοι των γηπεδούχων τον εθνικό ύμνο των Ισραηλινών.

Kosovo fans booed while Israel's national anthem was played before the Euro 2024 qualifying match between Kosovo and Israel.pic.twitter.com/bTuI8Jgdo2