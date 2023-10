Αντιμέτωπος με μια... δυσάρεστη έκπληξη ήρθε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Θύμα» μιας επίθεσης λατρείας έπεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της Πορτογαλίας του απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη στη Ζένιτσα, ένας φίλος των γηπεδούχων βρήκε την ευκαιρία να κάνει έφοδο στο χορτάρι και να την... πέσει στον CR7 για μια σέλφι. Η ασφάλεια του γηπέδου ωστόσο επενέβη ταχύτατα και τον απομάκρυνε άμεσα.

A pitch invader in Bosnia tried to hurt Ronaldopic.twitter.com/EZw8LPDzaQ