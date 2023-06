Οι κεντρικοί αμυντικοί Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, Χορντούρ Μάγκνουσον και Ίνγκι Ίνγκασον θα είναι βασικοί για την Ισλανδία κόντρα στην Πορτογαλία του 200αρη Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ακόμα ένα ρεκόρ έβαλε στη... συλλογή του ο Κριστιάνο Ρονάλντο. O Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι στην βασική ενδεκάδα της χώρας του κόντρα στην Ισλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024 και με την έναρξη του ματς θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής με 200 εμφανίσεις με εθνικές ομάδες.

Ο CR7 θα βρει απέναντι του δυο... δικούς μας παίκτες, καθώς βασικοί για τους Ισλανδούς είναι ο Χορντούρ Μάγκνουσον του Παναθηναϊκού και ο Ίνγκι Ίνγκασον του ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο αριστεροπόδαρος στόπερ θα αγωνιστεί σε ρόλο αριστερού μπακ, μια θέση που παίζει συχνά με το εθνόσημο.

LINE UP #Euro2024Qualifiers

Iceland vs Portugal

Kick Off 01.45 WIB - RCTI



Bang Do kembali berlaga! 🐐 pic.twitter.com/vw0I2Ye12V