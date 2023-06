Οι Ιρλανδοί καταγγέλουν πως αρκετοί οπαδοί τους έμειναν εκτός γηπέδου ενώ είχαν εισιτήρια ενώ μετά μπήκαν όλοι... στριμωγμένοι και με λάθος τρόπο στις Θύρες.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν οι Ιρλανδοί οπαδοί αλλά και τα Media τους - και αναφέρει σε ρεπορτάζ της η ιρλανδική Mirror - αρκετοί οπαδοί έμειναν απ' έξω από το γήπεδο πριν το Ελλάδα - Ιρλανδία 2-1 και ενώ είχαν εισιτήρια περίμεναν για αρκετή ώρα για να μπουν μέσα. Όταν αυτό συνέβη τα πράγματα δεν έγιναν με καθόλου σωστό τρόπο και μπήκαν... στριμωγμένοι και με λάθος τρόπο. Επιρρίπτουν δε ευθύνες για αυτό στην Ομοσπονδία τους αλλά και στους διοργανωτές.

Nearly 10 minutes to kick off and the turnstiles to the AEK stadium have been locked to thousands of Irish fans outside.



What is going on?? @IrelandFootball @EthnikiOmada pic.twitter.com/bEt6tn2zjd