Η Ελλάδα και ο Γκουστάβο Πογιέτ πλέον θα δοκιμαστούν σε άλλη... πίστα με τις πανίσχυρες Γαλλία και Ολλανδία και εκεί θα δείξουν όλοι το τι μπορούν να κάνουν. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές ετοιμάζουμε και εμείς τις... αποσκευές μας μαζί με την Εθνική γιατί το Gazzetta θα είναι στην Πορτογαλία (Φάρο) για την πρεμιέρα της με το Γιβραλτάρ το βράδυ της Παρασκευής (21.45, ALPHA TV). Σε αυτήν την περίπτωση σε μία ομάδα κοιτάς πρωτίστως τι κλίμα και διάθεση υπάρχει.

«Είμαστε... διψασμένοι», ήταν μία από τις ατάκες του Βαγγέλη Παυλίδη στο Gazzetta . Μία Εθνική που έχει δίψα να βρεθεί σε μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το Μουντιάλ του 2014 στην εποχή του Φερνάντο Σάντος. Εάν τα καταφέρουμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια θα είμαστε ξανά σε μεγάλο θεσμό και εν προκειμένω στο EURO 2024. Αντιλαμβάνομαι πως για πολύ κόσμο ένα ματς με το... αντιεμπορικό Γιβραλτάρ είναι... κάπως.

Ότι μπορεί να μην... ψήνει τόσο τον κόσμο. Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον με το να παίζεις με την Ολλανδία ή τη Γαλλία. Είναι ένα ξεκίνημα όμως και πάντα η αρχή είναι σπουδαία σε τέτοιες διαδικασίες.

Να... θυμηθεί τα ματς με Σουηδία και Ισπανία

Εάν κοιτάξουμε σχετικά πρόσφατα ματς θα θυμηθούμε πως το 2021 είχαμε πάρει ισοπαλία με γκολ στο 1-1 από τους Ισπανούς εκτός έδρας στα προκριματικά του Μουντιάλ και είχαμε νικήσει τους Σουηδούς με 2-1 εντός. Οι Σουηδοί μάλιστα είχαν... χαλαστεί τρομερά από αυτήν την ήττα.

Μπορεί λοιπόν κάλλιστα η Εθνική να... θυμηθεί τέτοια ή ανάλογα ματς. Εδώ - σε αυτό το χρονικό σημείο - η... πίστα είναι πολύ πιο δύσκολη. Και Γαλλία και Ολλανδία στον όμιλο. Άρα... ζορίζει το πράγμα. Και η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί μόνο το στοιχείο της παρέας που έχει φτιάξει. Θα χρειαστεί όλα της τα ατού για να τα καταφέρει.

Εδώ ταιριάζει κλασικά το αγγλικό «When the going gets tough, the tough get going», μία φράση που έχει τραγουδήσει και ο πασίγνωστος Άγγλος τραγουδιστής Μπίλι Όσιαν ή κατά κόσμον Λέσλι Σεμπάστιαν Τσαρλς. Όταν έρχονται λοιπόν τα δύσκολα οι δυνατοί είναι αυτοί που θα προχωρήσουν, θα δουλέψουν και θα κοιτάξουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις.

Μπορεί πρακτικά η Ελλάδα να βγει δεύτερη σ' αυτόν τον όμιλο; Θεωρητικά εάν... χτυπήσει ή... κλέψει αποτέλεσμα - όπως μας είπε σχετικά ο Παυλίδης - στους 2 αγώνες με την Ολλανδία μπορεί. Έχουμε και κάτι καλό επί του προγράμματος. Πρώτο ματς με Γιβραλτάρ εκτός και 2ο με Ιρλανδία εντός, άρα εάν είσαι σοβαρός ως Ελλάδα κάνεις 2 στα 2 και μετά πας στην 4η αγωνιστική τον Ιούνιο με τη Γαλλία εκτός έδρας και ότι βγει. Η Ελλάδα πάντως την ευκαιρία την έχει. Ευκαιρία να δείξει πως μπορεί να κοντράρει τους μεγάλους και να ανέβει... level.