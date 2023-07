Το παιχνίδι ανάμεσα στη Χαμρούν και τη Μακάμπι Χάιφα για τα προκριματικά του Champions League διακόπηκε προσωρινά έπειτα από ένταση και ρίψη αντικειμένων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Επεισοδιακά ξεκίνησε το Champions League της σεζόν 2023/24 με τον αγώνα των προκριματικών ανάμεσα στη Χαμρούν από τη Μάλτα και τη Μακάμπι Χάιφα από το Ισραήλ να διακόπτεται.

Κι αυτό διότι όπως φαίνεται οι οπαδοί των φιλοξενούμενων, ενώ η ομάδα του προηγούταν με 2-0 πέταξαν αντικείμενα προς τους φίλους των γηπεδούχων. Εκείνοι φέρονται να απάντησαν φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και η κατάσταση σύντομα ξέφυγε με την αστυνομία να παρεμβαίνει και τον διαιτητή της αναμέτρησης να διακόπτει. Ορισμένοι παρόντες αναφέρουν μάλιστα πως οι Ισραηλινοί οπαδοί πέταξαν μέχρι και φωτοβολίδες προς τους οπαδούς της Χαμρούν.

Ugly scenes at the Centenary Stadium as Maccabi Haifa fans clash with Hamrun Spartans supporters - chants of 'Palestina' come from the home end soon after as a number of fans filter out of the ground. Disgraceful. pic.twitter.com/jU7AAGin4W