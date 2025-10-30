Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πορτογαλικής Ομοσπονδίας έκρινε αθώο τον Βαγγέλη Παυλίδη για όσα τον κατηγόρησε ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας.

«Καθαρός» και με τη... βούλα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο πρόεδρος της Πόρτο, Αντρέ Βίλας Μπόας, αποφάσισε να τον τρέξει για μια αγκωνιά στον Γκάμπρι Βέιγκα στο ντέρμπι μεταξύ της Μπενφίκα και των Δράκων αλλά δεν δικαιώθηκε.

«Θεωρώ την επίθεση του Παυλίδη πιο σοβαρή από το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ντενίζ Γκιούλ. Το VAR απέτυχε εντελώς να κάνει τη δουλειά του. Θα έπρεπε να είχε καλέσει τον διαιτητή να επανεξετάσει το περιστατικό. Λυπάμαι που δεν το έκανε. Η πράξη αυτή του Παυλίδη είναι σοβαρή και η Πόρτο θα προχωρήσει σε καταγγελία λόγω αυτής, καθώς ήταν βίαιη και θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον παίκτη μας. Το VAR οφείλει να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις», είχε δηλώσει τότε ο Πορτογάλος, στέλνοντας επίσημο αίτημα για τιμωρία του Έλληνα επιθετικού.

Αυτή ωστόσο δεν ήρθε ποτέ, αφού το Πειθαρχικό Συμβούλιο της πορτογαλικής Ομοσπονδίας απάλλαξε τον Παυλίδη από τις κατηγορίες του Βίλας Μπόας. Ο 25χρονος επιθετικός δεν θα χρειαστεί, έτσι, να εκτίσει κάποια ποινή.