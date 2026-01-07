Δίπλα σε Κέιν, Χαάλαντ και Μπαπέ: Ο Παυλίδης με τον Ελ Καμπί φιγουράρουν στην 10άδα των σκόρερ στην Ευρώπη

Βρισκόμαστε στα μισά της φετινής σεζόν και ήδη η πρώτη δεκάδα των σκόρερ στην Ευρώπη περιέχει δύο «ελληνικές» παρουσίες.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου βρίσκεται σε εξέλιξη, μπήκαμε στο 2026 και πλέον οι ομάδες έχουν διανύσει τη μισή διαδρομή μέχρι το φινάλε και τον τερματισμό.

Ήδη η πρώτη δεκάδα των σκόρερ στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί ως ένα βαθμό και εκεί φιγουράρουν δύο παρουσίες που τους γνωρίζει το ελληνικό κοινό. Ο λόγος για τον Βαγγέλη Παυλίδη που πρωταγωνιστεί με την Μπενφίκα και τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού που είναι πρώτος σκόρερ στη Stoiximan Superleague.

Ωστόσο, την πρώτη θέση την έχει ο Χάρι Κέιν μαζί με τον Έρλινγκ Χάαλαντ με 19 γκολ έως τώρα, μόνο που ο πρώτος το έχει πετύχει σε 15 παιχνίδια ενώ ο δεύτερος σε 20. Ακολουθεί η αποκάλυψη της Φέγενορντ, ο Αγιάσε Ουέντα που έχει ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα 18 φορές ενώ τον ίδιο αριθμό έχει και ο Κιλιάν Μπαπέ αλλά σε 18 ματς αντί των 17 του νεαρού φορ.

Στην 5η θέση κατατάσσεται ο Έλληνας διεθνής φορ με 17 τέρματα σε ισάριθμα ματς ενώ ακολουθεί ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με 15 γκολ σε 17 αγώνες. Στην 8η θέση και με δύο γκολ λιγότερα από τον Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ βρίσκεται ο Αγιούμπ Ελ Καμπί με 12 γκολ σε 14 παιχνίδια και είναι στην ισοβαθμία με τους Σάμου Αγκεχόουα της Πόρτο και τον Έλντορ Σομουρόντοφ της Μπασακσεχίρ.