Πέρυσι έχασε το εισιτήριο στην παράταση. Το είχε χάσει άλλες οκτώ φορές συνολικά τις περασμένες δεκαετίες. Συχνά έφτανε στην «πηγή», μα η δίψα της κρατούσε σχεδόν από τα… προπολεμικά χρόνια. Η περίοδος ξηρασίας, όμως, αποτελεί οριστικά παρελθόν για τη Μπρέντφορντ. Οι Σφήκες ανήκουν και πάλι στα «σαλόνια», για πρώτη φορά στην εποχή της Premier League και συνολικά μετά από 74 ολόκληρα χρόνια, παίρνοντας το εισιτήριο από τα play-offs στο «Γουέμπλεϊ».

Μπροστά σε 12.000 φιλάθλους, οι παίκτες του Τόμας Φρανκ, του Δανού coach που από το 2018 είχε βάλει σε τροχιά ανόδου την ομάδα του Δυτικού Λονδίνου, σκόραραν δύο φορές στο πρώτο 20λεπτο, όσες δεν το είχαν κάνει συνολικά στους τέσσερις προηγούμενους τελικούς τους!

Brentford will play in the top flight next season for the first time in 74 years after beating Swansea 2-0 in the Championship play-off final.

