Ο εκφωνητής του πιο διάσημου γκολ του Αγουέρο, του χάρισε τις σημειώσεις της θρυλικής περιγραφής (pic & vid)

Είναι το πιο διάσημο, κρίσιμο και δραματικό γκολ στην ιστορία της Premier League. Το ίδιο και η περιγραφή του θρυλικού sportcaster, Μάρτιν Τέιλορ. Είναι η στιγμή που κόντρα στην ΚΠΡ, ο Σέρχιο Αγουέρο ανατρέπει τα πάντα και χαρίζει το πρωτάθλημα του 2011-'12 στη Μάντσεστερ Σίτι. Και τώρα που ο legend των Πολιτών αποχωρεί οριστικά από την ομάδα, ο Τάιλερ τον συνάντησε και του έκανε ένα εμβληματικό δώρο. Του χάρισε σε κορνίζα τις σημειώσεις που είχε κρατήσει από εκείνο το ματς. Από εκείνο το γκολ...

Sergio Aguero has been given the script of the commentary by Martin Tyler from his famous goal in 2012.

Iconic ? pic.twitter.com/nXi01atgW4

— Sergio Aguero Report ? (@KunAgueroXtra) May 20, 2021