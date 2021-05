Ο αδικοχαμένος νεαρός, Κίγιαν Πρινς, στην προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα που είχαν οξυνθεί μια μέρα έξω από το σχολείο στο οποίο πήγαινε, τραυματίστηκε από μαχαίρι και άφησε την τελευταία του πνοή...

Τότε βρισκόταν στα τμήματα υποδομής της ΚΠΡ, η οποία φυσικά δεν τον ξέχασε ποτέ...

Φέτος, στα 15 χρόνια από τον θάνατό του, ο λονδρέζικος σύλλογος τίμησε τη μνήμη του, τον ανακοίνωσε για τη σεζόν 2021-2022, του έδωσε τη φανέλα με τον αριθμό «30», δηλαδή τα χρόνια ζωής που θα μετρούσε σήμερα, ενώ, ο μικρός πήρε και... ψηφιακή μορφή!

Για την ακρίβεια, έγινε ο πρώτος virtual ποδοσφαιριστής στον κόσμο στο FIFA 21, με την μορφή τοου να δημιουργείται βάσει των χαρακτηριστικών που είχε όντας πιτσιρικάς...

returns to life as the professional footballer he should have been @easportsfifa @thekpf #QPR | #LongLiveThePrince pic.twitter.com/csbZBvhvhQ

On the th anniversary of his death.

#Kiyan30

Kiyan Prince will be given the number shirt for our 2021/22 season.

The age he would have been #QPR | #LongLiveThePrince

— QPR FC (@QPR) May 18, 2021