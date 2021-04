Ο Γκουαρδιόλα κερδίζει έναν τίτλο ανά 23 παιχνίδια (pic & vids)

Ο Καταλανός τεχνικός οδήγησε την Μάντσεστερ Σίτι σε ακόμη έναν τίτλο, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 1-0 της Τότεναμ στον τελικό του Carabao Cup. Ετσι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα πρόσθεσε τον 30ο τίτλο στο πλούσιο παλμαρέ.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως στα 12 χρόνια που είναι επαγγελματίας προπονητής, έχει καταφέρει να κατακτήσει 30 τίτλους, με τον αριθμό να αναλογεί σε ένα τρόπαιο ανά 23 παιχνίδια!

Pep Guardiola has now won 30 trophies since becoming Barcelona manager in July 2008.

That's one every 23 games on average. #MCFC pic.twitter.com/vPPkCaTmnm

