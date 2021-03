Ο Γκαμπονέζος επιθετικός καθυστέρησε να βρεθεί στην συγκέντρωση της ομάδας του λίγες ώρες πριν από την άφιξη στο «Έμιρεϊτς» για το μεγάλο ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου, εκεί όπου η ομάδα του κατάφερε με ανατροπή να πάρει τη νίκη με το τελικό 2-1.

Ο Αρτέτα έκανε λόγο για «παράπτωμα που ξεπέρασε τα όρια κι έτσι έμεινε εκτός 11άδας ο Πιέρ», με την καθυστερημένη άφιξή του στην συγκέντρωση της ομάδας να είναι η αιτία.

Μάλιστα, κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο όπου πιθανότατα αποτυπώνεται το πολυτελές όχημά του κολλημένο στην κίνηση...

If anyone is wondering why Aubameyang was disciplined for being late for the match today, this is him stuck in traffic at 12.04 in Muswell Hill! #ARSTOT pic.twitter.com/T3TlF1SX8f

— Peter King (@iampeterking) March 14, 2021