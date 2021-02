Η είδηση του θανάτου της μητέρας του Ροναλντίνιο, Ντόνα Μιγκελίνα σε ηλικία 73 ετών έπειτα από επιπλοκές με τον κορονοϊό σκόρπισε θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ιδιαίτερα στη βραζιλιάνικη κοινότητα. Έτσι, ο Ραφίνια θέλησε να τιμήσει τη μητέρα του απόλυτου ποδοσφαιρικού ειδώλου της χώρας στον 21ο αιώνα.

Ο εξαιρετικός για ακόμα ένα ματς εξτρέμ της Λιντς, ολοκλήρωσε τον θρίαμβο επί της Σαουθάμπτον (3-0) με έξοχη απευθείας εκτέλεση φάουλ στην κλειστή γωνία κι αμέσως έσπευσε μπροστά στην κάμερα, έβγαλε τη φανέλα του και φανέρωσε το μπλουζάκι με το μήνυμα στήριξης στην οικογένεια του Ρόνι:

«Δύναμη στην οικογένεια Ασίς Μορέιρα. Αναπαύσου εν ειρήνη, κυρία Μιγκελίνα».

Raphina pays tribute to Ronaldinho's mother after scoring for Leeds

"Much strength for the Assis Moreira Family. Rest in Peace Mrs Miguelina" pic.twitter.com/NQFV333rvu

