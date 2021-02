Τρίτο 90λεπτο για τον Δημήτρη Γιαννούλη στην Championship και ήταν η ώρα για να προσφέρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Νόριτς. Ο Έλληνας μπακ, δανεικός από τον ΠΑΟΚ ως το τέλος της σεζόν, έδωσε συνέχεια στις θετικές εντυπώσεις που έχει αφήσει στους φίλους του κλαμπ στη σύντομη θητεία του, συνδυάζοντας την επιστροφή της ομάδας στις νίκες (4-1 τη Στόουκ) και τη δική του επιστροφή στο αρχικό σχήμα με την παρθενική του ασίστ.

Στο 64ο λεπτό, ο 24χρονος διεθνής αμυντικός μπήκε από τα αριστερά στη μεγάλη περιοχή κι αφού πέρασε έξοχα τον Ματόντο, σέρβιρε στον Μπουεντία το 3-1, με το οποίο η ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε «κλείδωσε» το τρίποντο και επανήλθε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας!

Excellent from Giannoulis and a wonderful finish from Emi Buendia #ncfc pic.twitter.com/WgegKKAKLk

— Canary Cast (@CastCanary) February 13, 2021