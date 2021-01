Λέστερ: Στην 4η θέση με τις περισσότερες παρουσίες στην κορυφή από το 2015 και μετά!

Οι «αλεπούδες» του Μπρένταν Ρότζερς πραγματοποιούν κανονικά πορεία πρωταθλητισμού και ίσως να το κάνουν και με μεγαλύτερη δυναμική, εμπειρία και συνέπεια απ' ότι το είχαν πραγματοποιήσει κερδίζοντας τον θαυμασμό του ποδοσφαιρικού πλανήτη πίσω στη σεζόν 2015-2016.

Από εκείνη την αγωνιστική περίοδο, όπου έμαθαν πλέον πολύ καλά την ποιότητα που πρέπει να έχει κάποια ομάδα για να πάρει τον τίτλο, μέχρι και φέτος που «χτυπούν» ξανά στα ίσια όλα τα μεγάλα «θηρία», η Λέστερ έχει καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή 175 ημέρες συνολικά.

Μάλιστα, πριν από την σεζόν 2015-2016, σε επίπεδο Premier League στο παρελθόν, είχε μονάχα 13 ημέρες ως πρωτοπόρος!

Φυσικά σε αυτό το διάστημα που εξετάζεται, η νυν ομάδα του Ρότζερς έχει περισσότερες παρουσίας στο ρετιρέ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, έχει από πάνω τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι...

175 - Since the beginning of the 2015-16 @premierleague campaign, @LCFC have ended the day top of the table 175 times, with only three sides doing so more often over this period; indeed, they had only sat there for 13 days combined up until their title winning campaign. Big-Six? pic.twitter.com/RbXWiQ2IEW

— OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2021