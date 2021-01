Θλίψη σκόρπισε στη Μάντσεστερ Σίτι η είδηση του θανάτου του Κόλιν Μπελ, ενός εκ των σπουδαιότερων παικτών που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του συλλόγου.

Ο θρυλικός μέσος των Πολιτών απεβίωσε έναν μήνα πριν συμπληρώσει τα 75 του χρόνια, μετά από μάχη που έδωσε το τελευταίο διάστημα για την υγεία του, χωρίς ο θάνατός του να συνδέεται με τον Covid-19.

Ο Μπελ, ο κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης της εποχής του στη Μάντσεστερ Σίτι, πήρε μεταγραφή το 1966 από τη Μπέρι και για τα επόμενα 13 χρόνια φόρεσε αποκλειστικά τη φανέλα των Σίτιζενς, γράφοντας ιστορία: Σκόραρε 117 τέρματα σε συνολικά 394 συμμετοχές, ήταν καταλυτικός στην άνοδο της Σίτι στην πρώτη του σεζόν και στην κατάκτηση του τελευταίου πρωταθλήματος στον 20ο αιώνα (1968), ενώ κέρδισε το μοναδικό ως σήμερα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της (Κύπελλο Κυπελλούχων, 1970).

Εκτός των άλλων, σήκωσε ακόμη ένα FA Cup, ένα League Cup και 2 Charity Shield, ενώ κατέγραψε 48 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.

