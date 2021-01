Λάμπαρντ: «Υποφέραμε, αλλά είμαι εδώ και δεν θα τα παρατήσουμε» (vid)

Η πίεση για τον Φρανκ Λάμπαρντ στην Τσέλσι αυξάνεται, μετά τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα από την Μάντσεστερ Σίτι και μάλιστα φήμες θέλουν το σύλλογο να ψάχνει ήδη για τον αντικαταστάτη του.

Πάντως, μετά το τέλος του αγώνα με τους Πολίτες, ο Λάμπαρντ τόνισε πως δεν πρόκειται να τα παρατήσει, λέγοντας πως η ομάδα του θα σηκώσει κεφάλι, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του δεν έχει βρει ακόμα την σταθερότητα που πρέπει.

«Δεν θα τα παρατήσουμε. Εγώ είμαι εδώ και γνωρίζω την πραγματικότητα. Με δουλειά θα τα καταφέρουμε, αν και θα “πονέσουμε” αρκετές φορές. Στο σημερινό ματς υποφέραμε στο πρώτο ημίχρονο. Οι αντίπαλοι μας έπαιξαν πολύ ποιοτικά, όπως πρέπει να κάνουμε και εμείς. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια είδα μια αντίδραση από τους παίκτες μου, αλλά η αλήθεια είναι πως θέλουμε ακόμα αρκετή δουλειά.

Στα τελευταία είκοσι λεπτά του ματς δεν μπορείς να κάνει και πολλά, καθώς ήμασταν πίσω με 3-0. Όμως ήθελα να δω κάτι, μια αντίδραση. Για δέκα λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί, όμως στην συνέχεια πέτυχαν δύο γρήγορα γκολ. Μας… τέλειωσαν και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αφήσαμε πολλούς χώρους στην Μάντσεστερ Σίτι και δεν έπρεπε. Ήταν ένα μάθημα για εμάς αυτό που πάθαμε στο πρώτο μέρος. Αλλά δείξαμε χαρακτήρα στο δεύτερο.

Πριν έναν μήνα όλοι έλεγαν πως μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ ήξερα όμως πως είμαστε μια νέα ομάδα με νεαρούς ποδοσφαιριστές. Ήμουν σίγουρος πως θα υπήρχαν κάποιες στιγμές που θα περνάγαμε δύσκολα. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"I will always feel heat"

Frank Lampard talks about the pressures of being Chelsea boss after their 3-1 loss to Manchester City pic.twitter.com/0MweCbicZ0

— Football Daily (@footballdaily) January 4, 2021