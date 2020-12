Αναβλήθηκε το αποψινό ντέρμπι της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού στους «Πολίτες». Πριν μερικές μέρες οι Κάιλ Γουόκερ και Γκαμπριέλ Ζεσούς της Σίτι διαγνώστηκαν με τον ιό και σε δημοσιεύματα τονίζεται ότι αυτή τη στιγμή τα κρούσματα έχουν φτάσει τα πέντε. Ετσι, η Premier League αποφάσισε την αναβολή του ματς, κάτι που γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Εβερτον. Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Αντσελότι βρίσκεται στη 2η θέση της Premier League, ενώ η Σίτι είναι στο -6 από την κορυφή.

| Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.

— Everton (@Everton) December 28, 2020