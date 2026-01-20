Μάντσεστερ Σίτι: Το ρόστερ της αξίζει όσο... 22 της Μπόντο!
Ίσως στη σπουδαιότερη βραδιά της ιστορίας της, η Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι και έριξε... βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τους Χεγκ και Χάουγκε να κάνουν ό,τι θέλουν απέναντι στους Cityzens.
Κι αν υπάρχει κάποιος που δεν πείθεται για το μεγάλο κατόρθωμα των Νορβηγών, αρκεί μία ματιά στους αριθμούς για να καταλάβει για τι επίτευγμα μιλάμε! Βλέπετε, οι Σκανδιναβοί απέδειξαν περίτρανα πως τα λεφτά δεν είναι το παν, παίρνοντας τη νίκη αυτή με αξία ρόστερ κάτι παραπάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt. Πόσο στοιχίζει εκείνο που διαχειρίζεται ο Πεπ Γκουαρδιόλα; Περίπου 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι τουλάχιστον 22 φορές παραπάνω!
Despite originating from a town with a population of just 55,000 and having a squad market value of £49m…— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 20, 2026
Bodo/Glimt have beaten Man City 3-1 in the Champions League 🤯
📊 TransferMarkt pic.twitter.com/Y1cOWtcbD6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.