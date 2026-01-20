Η Μπόντο/Γκλιμτ ταπείωσε τη Μάντσεστερ Σίτι, παρότι το ρόστερ της αξίζει 22 φορές λιγότερο.

Ίσως στη σπουδαιότερη βραδιά της ιστορίας της, η Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι και έριξε... βόμβα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τους Χεγκ και Χάουγκε να κάνουν ό,τι θέλουν απέναντι στους Cityzens.

Κι αν υπάρχει κάποιος που δεν πείθεται για το μεγάλο κατόρθωμα των Νορβηγών, αρκεί μία ματιά στους αριθμούς για να καταλάβει για τι επίτευγμα μιλάμε! Βλέπετε, οι Σκανδιναβοί απέδειξαν περίτρανα πως τα λεφτά δεν είναι το παν, παίρνοντας τη νίκη αυτή με αξία ρόστερ κάτι παραπάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Transfermarkt. Πόσο στοιχίζει εκείνο που διαχειρίζεται ο Πεπ Γκουαρδιόλα; Περίπου 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι τουλάχιστον 22 φορές παραπάνω!