Στο γήπεδο, δεν έχασε αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σχεδόν… ποτέ στο 2020. Ο Χάρι Μαγκουάιρ, όμως, αποδεικνύει ότι είναι πάντα παρών και στους κρίσιμους «αγώνες» του Μόσμπορο, του προαστίου του Σέφιλντ στο οποίο μεγάλωσε, βοηθώντας έμπρακτα τους συνανθρώπους του εν μέσω lockdown.

Λίγα 24ωρα μετά την εμφατική εξάρα των Κόκκινων Διαβόλων επί της Λιντς, ο αρχηγός τους μετέβη στην πατρίδα του, όπου και μοίρασε κούτες με τρόφιμα σε εκατοντάδες συνταξιούχους που έχουν αποκλειστεί στην καραντίνα.

Μαζί με τα αδέρφια του, Τζο και Ντέζι και τη μητέρα του, Ζόι, που όλοι εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή του Μόσμπορο, ο Βρετανός στόπερ θέλησε να ανταποδώσει το χρέος του στην κοινότητα και κέρδισε για ακόμη μια φορά τον σεβασμό εκτός αγωνιστικού χώρου.

Harry Maguire is spreading the festive cheer

Harry is handing out food boxes to isolated pensioners in his boyhood home of Mosborough!

Maguire: “It’s about spreading some festive cheer, helping out the community and putting some smiles on people’s faces. #MUFC #ManUtd pic.twitter.com/YR5ABI9seE

— Manchester United Fan Club India (@MUFC_India) December 22, 2020