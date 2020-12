Μπράιτον – Σαουθάμπτον: Το φάουλ που μετατράπηκε σε πέναλτι (pic & vid)

Ακόμα μια φάση που έχει προκαλέσει διχογνωμία σημειώθηκε στην Premier League το βράδυ της Δευτέρας στην αναμέτρηση του Amex Stadium, όπου οι «άγιοι» κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς χάρη στην ανατροπή που ήρθε με τα γκολ των Βέστεργκαρντ και Ινγκς.

Η ομάδα του Χάσενχουτλ στο 77ο λεπτό κέρδισε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή σε μαρκάρισμα του Μαρτς στον Γουόκερ – Πίτερς, ο πλάγιος μπακ της Σαουθάμπτον έπεσε μέσα στην περιοχή κι αυτό έκανε τον VAR να τσεκάρει τη φάση.

Η πρώτη επαφή που είναι και παράβαση, έχει γίνει εκτός περιοχής, όμως, όταν τελειώνει το μαρκάρισμα οι δύο ποδοσφαιριστές που εμπλέκονται στη φάση πέφτουν μέσα στο «κουτί». Ο VAR υποδεικνύει το πέναλτι και στην Μπράιτον ακόμα «βράζουν».

Μάλιστα, όταν το ριπλέι της φάσης «έπαιξε» στο video-wall του γηπέδου οι ποδοσφαιριστές του Πότερ έδειχναν στον ρέφερι να κοιτάξει ξανά, αλλά η απόφαση είχε παρθεί πλέον από τον VAR και η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα απ' όπου ο Ινγκς σκόραρε.

«Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση πως είναι πέναλτι αυτό το πράγμα, το φάουλ έχει γίνει εκτός περιοχής στην πρώτη επαφή» ανέφερε και ο Τζέιμι Κάραγκερ λίγο αργότερα στο στούντιο του SkysSports με τον Φρέντι Λιούνγκμπεργκ να συμφωνεί μαζί του...

"I just don't think that is a penalty at all" @Carra23 & @freddie debate VAR and the controversial penalty awarded for Southampton against Brighton pic.twitter.com/rxSzGGaTAN

— Football Daily (@footballdaily) December 7, 2020