O αρχηγός της Λιντς με iPad στο γήπεδο για να στηρίξει 13χρονο που δίνει μάχη με τον καρκίνο (vid)

Γιατί αυτό το ποδόσφαιρο κάνει τον κόσμο να το λατρεύει. Μια υπέροχη σκηνή συνέβη στο Elland Road, με τον αρχηγό της Λιντς, Λίαμ Κούπερ να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας ένα iPad, έχοντας σε live σύνδεση τον φίλο της ομάδας, Ελιοτ Μιτκάλφι. Ο 13χρονος φίλαθλος της Λιντς δίνει μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο και οι παίκτες της ομάδας έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο πως είναι στο πλευρό του!

Leeds captain Liam Cooper hosted a live feed with 13-year-old Leeds United fan Elliot Metcalfe who is ill with cancer as today's virtual mascot pic.twitter.com/7GUeC4tP4D

Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 22, 2020