Ο Φερναντίνιο απογοητεύθηκε με την ατυχία που τον περίμενε στη γωνία, ενώ και ο Πεπ Γκουαρδιόλα «συννέφιασε» με την εξέλιξη για τον ποδοσφαιριστή του και την ομάδα του.

Ο τραυματισμός που αποκόμισε εξ αρχής δεν φάνηκε κάτι εύκολο και όπως έγινε γνωστό, το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο Φερναντίνιο κυμαίνεται ανάμεσα στις 4 και τις 6 εβδομάδες.

«Είναι μεγάλο πλήγμα για εμάς...» είπε στη συνέντευξη Τύπου μέσω βίντεο μετά το ματς με τους «δράκους» ο Γκουαρδιόλα.

"It's a big heavy blow for us."

Fernandinho sustained another injury as he came on for Manchester City tonight.

