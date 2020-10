Ενισχύεται κι άλλο η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα που παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και δεν φοβάται κανέναν.

Η Λιντς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραφίνια από τη Ρεν αντί 17 εκατ. ευρώ. Αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ.

Φέτος είχε 6 συμμετοχές με τη Ρεν στη Ligue 1, μετρώντας 1 γκολ και 2 ασίστ.

Τις τελευταίες ώρες έχουν γίνει... πραγματάκια στο Νησί, με τον Καβάνι να ανακοινώνεται από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Γουόλκοτ να πηγαίνει δανεικός στη Σαουθάμπτον.

#LUFC are delighted to announce the signing of Brazilian winger Raphinha from @staderennais

— Leeds United (@LUFC) October 5, 2020