Την απόκτηση του Ουέσλεϊ Φοφανά για 5 χρόνια ανακοίνωσε η Λέστερ, με την Σεντ Ετιέν να βάζει στα ταμεία της 33.000.000 ευρώ.

Ο 19χρονος Γάλλος στόπερ, φέτος μέτρησε 4 συμμετοχές στη Ligue 1 , ενώ συνολικά με τους «στεφανουά» έπαιξε σε 30 ματς έχοντας 2 γκολ

Leicester City is delighted to confirm the signing of defender @Wesley_Fofanaa from Ligue 1 side AS Saint-Étienne for an undisclosed fee, subject to Premier League and international clearance #WelcomeWesley

