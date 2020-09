Premier League: Πανδαισία με τα περισσότερα γκολ ανά αγώνα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα! (pic)

Μετά και το 3-1 της Λίβερπουλ επί της Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Δευτέρας, έκλεισε ακόμα μια αγωνιστική κατά την οποία η Premier League παρουσίασε γκολ... με το τσουβάλι.

Μάλιστα, στη δεύτερη «στροφή» επιτεύχθηκαν τα περισσότερα γκολ (44) από αυτά που είχε δει ποτέ η Premier σε μια αγωνιστική, από την ημέρα που... ευσυγχρονίστηκε, πίσω στο 1992!

Αυτή τη στιγμή, το αγγλικό πρωτάθλημα έχει επιδείξει 3,7 γκολ ανά παιχνίδι σε 28 αναμετρήσεις που έχουν διεξαχθεί και αυτή η τιμή είναι η καλύτερη ανάμεσα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα της Γηραιάς ηπείρου!

Ακολουθούν οι Bundesliga και Serie A, ενώ, πιο χαμηλά είναι οι Ligue1 και LaLiga.

Βέβαια, στο σύνολο των γκολ που έχουν επιτευχθεί, στη Γαλλία βρίσκονται στα 130, αλλά σε 50 αναμετρήσεις, ενώ η Premier έχει φτάσει στα 103 τέρματα σε 28 ματς...

3.7 goals per game in the Premier League. pic.twitter.com/uFpCO5DWeu

— Squawka Football (@Squawka) September 28, 2020