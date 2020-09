Ο Ριτσάρλισον αναδείχθηκε MVP της Έβερτον και ο Νεϊμάρ τον βράβευσε (vid)

Μία πολύ καλή σεζόν κατέγραψε πέρυσι, ο Ριτσάρλισον με τα χρώματα της Έβερτον. Τα 15 τέρματα που πέτυχε ήταν αρκετά για να ψηφιστεί από τους οπαδούς της ομάδας, ως ο πολυτιμότερος. Τα «ζαχαρωτά» ετοίμασαν ένα βίντεο στο οποίο συμπατριώτης και πολύ καλός του φίλος, Νεϊμάρ απένειμε το βραβείο στον 23χρονο άσο της Έβερτον.

«Ξέρω ότι είσαι ο πρώτος Βραζιλιάνος που κερδίζει αυτό το βραβείο. Είμαι πολύ περήφανος για εσένα. Ελπίζω να συνεχίσεις να πετυχαίνεις γκολ και να βοηθάς την ομάδα σου. Σου εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Είναι ευχαρίστηση μου να σου απονέμω αυτό το βραβείο. Συγχαρητήρια», ήταν το μήνυμα του Βραζιλιάνου της Παρί για τον Ριτσάρλισον​.

Από την πλευρά του ο επιθετικός της Έβερτον ευχαρίστησε τους οπαδούς και τον τεχνικό της ομάδας, Κάρλο Αντσελότι για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς μας που με ψήφισαν. Το βραβείο αυτό σημαίνει πολλά για μένα, το εκτιμώ αφάνταστα. Απ’ όταν ήρθα εδώ, είναι μεγάλη μου τιμή να αγωνίζομαι για αυτά τα χρώματα. Ελπίζω να συνεχίσω να αγωνίζομαι εδώ για αρκετό καιρό. Ο Κάρλο Αντσελότι είναι ένας μεγάλος νικητής, πρέπει όλοι να τον στηρίξουμε. Βοηθάει τους πάντες στον σύλλογο. Έρχονται τα καλύτερα για εμάς».

| After an assist from @neymarjr and @PSG_English, your 2019/20 Player of the Season @richarlison97 is excited about our future...#EFC pic.twitter.com/RYgirqIFE8

— Everton (@Everton) September 23, 2020