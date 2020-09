Ο Ισπανός αριστερός μπακ μπορεί να αισθάνεται πως η επιστροφή του Μπέιλ στην Τότεναμ επισκίασε τη δική του μεταγραφή από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους Λονδρέζους, ωστόσο, γνωρίζει πολύ καλά πόσο τυχερός είναι που θ' αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο στην ίδια ομάδα με τον Ουαλό.

Κάποτε, ο Ρεγκιλόν έτρεξε να βγάλει μια φωτογραφία μαζί με τον νυν συμπαίκτη του, όντας πιτσιρικάς που θαύμασε τη μεταγραφή των 100 εκατομμυρίων που είχε πάρει τότε το μεγάλο αστέρι της εθνικής Ουαλίας. Τώρα, απλά ποζάρουν μαζί και ετοιμάζονται για συνεργασίες στον αγωνιστικό χώρο!

Life comes at you fast.#BaleIsBack #HolaReguilón pic.twitter.com/uFQvOcnlwh

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020