Μάντσεστερ Σίτι: Θετικοί στον κορονοϊό Μαχρέζ και Λαπόρτ

Ο λόγος για τους Ριγιάντ Μαχρέζ και Εμερίκ Λαπόρτ, οι οποίοι μετά από εξετάσεις που υποβλήθηκε η ομάδα, ήταν οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές των «πολιτών», οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί στον Covid-19.

Οι δύο παίκτες είναι ασυμπτωματικοί και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Premier League και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου τέθηκαν σε καραντίνα. Ούτε εμφανίζει συμπτώματα του ιού.

OFFICIAL: Manchester City confirm that Aymeric Laporte and Riyad Mahrez have both tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/G9kYT23Lke

— B/R Football (@brfootball) September 7, 2020