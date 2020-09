Τρίτη προσπάθεια από την Σίτι για να «κλείσει» τον Κουλιμπαλί

Ο 28χρονος στόπερ εδώ και αρκετό καιρό ήταν σε συζητήσεις με τους «πολίτες» και τελικά κατέληξαν σε συμφωνία, όσον αφορά τις απολαβές που θα λαμβάνει. Ωστόσο, το μόνο που απομένει είναι η έγκριση της Νάπολι, η οποία ζητάει 80 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Κουλιμπαλί.

Η νέα πρόταση που θα καταθέσει η Σίτι με το «Sportitalia» θα «αγγίζει» τις απαιτήσεις των «παρτενοπέι». Υπενθυμίζεται πως οι «πολίτες» είχαν καταθέσει ακόμα δύο προτάσεις των 60 και 70 εκατ. ευρώ ,αλλά απορρίφθηκαν.

O πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο ντε Λαουρέντις, από την πλευρά του ξεκαθάρισε πως ο Σενεγαλέζος αμυντικός, θα αποχωρήσει από τον σύλλογο μόνο με την κατάλληλη προσφορά.

Napoli president De Laurentiis about Koulibaly-Manchester City talks: "Koulibaly can leave the club, yes. If some club will make an important bid, we will let him go on this summer. Same for Arkadiusz Milik". #MCFC #Napoli #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2020