Κόσμος στα αγγλικά γήπεδα για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο και την πανδημία του Κορονοϊού! Ιστορική στιγμή στο Νησί, αφού στη φιλική αναμέτρηση της Μπράιτον με την Τσέλσι βρέθηκαν 2500 φίλαθλοι. Σε πολλά σημεία του γηπέδου οι οπαδοί σεβάστηκαν τις οδηγίες για τη σωστή απόσταση, ωστόσο υπήρξαν φωτογραφίες που ο κόσμος ήταν αρκετά κοντά...Για πολλούς, το σημερινό γεγονός, αποτελεί και πρόβα για την έναρξη της Πρεμιερ Λιγκ, με τη διοργανώτρια αρχή να επιθυμεί την επιστροφή του κόσμου.

A limited number of socially-distanced fans have been allowed in to watch Brighton and Chelsea's friendly pic.twitter.com/q9wp7uWy4i

— B/R Football (@brfootball) August 29, 2020