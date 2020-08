Από το 2012 όταν και ξεκίνησε η κοινή τους πορεία, με τον Βάρντι αρκετά πιο νεαρό και τολμηρό, στο πρωτάθλημα της Championship το 2014, στην παραμονή στην Premier League το 2015, στην κλήση στην εθνική Αγγλίας, στα 11 σερί ματς με γκολ, το έπος της κατάκτησης της κορυφής και αρκετές άλλες στιγμές.

Ο Τζέιμι Βάρντι έχει γίνει ήδη θρύλος των «αλεπούδων» και θα συνεχίσει να προσφέρει μέχρι και το 2023!

The story continues #lcfc is delighted to confirm that @Vardy7 has agreed a contract extension with the Foxes to June 2023! pic.twitter.com/LBstXEVNUR

— Leicester City (@LCFC) August 26, 2020