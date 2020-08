Η Λέστερ επιβραβεύει τον Βάρντι με νέο συμβόλαιο

Το συμβόλαιο του Τζέιμι Βάρντι με την Λέστερ, ήταν μέχρι το 2022. Ωστόσο, η διοίκηση θέλοντας να επιβραβεύσει τον 33χρονο φορ, για την σπουδαία φετινή του επίδοση, ​του πρόσφερε συμβόλαιο γι' ακόμη ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τα 36 του χρόνια.

Ο επιθετικός της Λέστερ σε 35 συμμετοχές στο πρωτάθλημα πέτυχε 23 γκολ και έτσι κατάφερε να αναδειχθεί ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Ο ίδιος από την πλευρά του, θέλει να συνεχίσει στην ομάδα όπου έχει αγαπήσει και αγαπήθηκε από τον κόσμο, γι' αυτό και σύντομα θα υπογράψει το νέο πλουσιοπάροχο, με αυξημένες απολαβές, που το προσφέρει η διοίκηση.

Jamie Vardy has agreed a new contract with Leicester City which will keep him at the club beyond his 36th birthday.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 26, 2020