Παρελθόν για την Μάντσεστερ Σίτι ύστερα από μια τετραετία αποτελεί ο Κλαούντιο Μπράβο, τον οποίο ο αγγλικός σύλλογος αποχαιρέτησε με ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο προφίλ της στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 37χρονος Χιλιάνος τερματοφύλακας, με 61 συμμετοχές στους Πολίτες (κράτησε το μηδέν σε είκοσι από αυτές), κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, δύο Λιγκ Καπ και δύο Community Shield, αλλά είχε και έναν σοβαρότατο τραυματισμό την σεζόν 2018-19, στην οποία υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, με αποτέλεσμα να μείνει σχεδόν δέκα μήνες (!) εκτός δράσης.

Ο Μπράβο δεν θα κρεμάσει (ακόμα) τα γάντια του, αφού φέρεται να έχει συμφωνήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπέτις, στην οποία τον ζήτησε ο συμπατριώτης του Μανουέλ Πελεγκρίνι. Έτσι, ο 123 φορές διεθνής με την Χιλή γκολκίπερ επιστρέφει στην Ισπανία, όπου αγωνίστηκε δέκα χρόνια, με Ρεάλ Σοσιεδάδ (2006-2014) και Μπαρτσελόνα (2014-16).

Everybody at Manchester City would like to thank Claudio for his four years at the Club and wish him the best of luck in his future endeavours

— Manchester City (@ManCity) August 18, 2020