Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «hornets», οι οποίοι, λίγο πριν το φινάλε του πρωταθλήματος της Premier League αποφάσισαν ν' απολύσουν τον Νάιτζελ Πίρσον δίχως να του επιτρέψουν να εξαντλήσει τις πιθανότητες παραμονής της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Ίβιτς αναλαμβάνει το λονδρέζικο κλαμπ αμέσως μετά τον υποβιβασμό και καλείται να καθοδηγήσει την ομάδα στο απίστευτα ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο πρωτάθλημα της Championship.

Το πρωί της Δευτέρας έφτασε στο προπονητικό κέντρο και πλέον σηκώνει μανίκιια...

The new boss has arrived... pic.twitter.com/LddOU8o01O

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 17, 2020