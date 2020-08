Ανακοινώθηκε στη Γουότφορντ ο Ίβιτς (pic)

Στο τιμόνι της Γουότφορντ θα βρίσκεται κι επίσημα τη νέα σεζόν ο Βλάνταν Ίβιτς.

Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ και προκάτοχος του Γιώργου Δώνη στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ανακοινώθηκε από τους Ταράνδους ως νέος τεχνικός της ομάδας και θα την καθοδηγήσει στην επιστροφή της στην Championship.

Ο Σέρβος coach υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας με οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο.

We are delighted to confirm Vladimir Ivić as the new Head Coach of Watford FC.

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 15, 2020